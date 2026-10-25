El príncipe heredero de Abu Dabi inicia este lunes una visita oficial a Canadá

ABU DABI, 25 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, iniciará este lunes una visita oficial a Canadá.

Durante el viaje, se reunirá con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para abordar las vías de refuerzo de las relaciones bilaterales, impulsar la asociación estratégica entre los dos países y ampliar la cooperación en sectores prioritarios.

Las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Canadá, que se remontan a más de cinco décadas, se asientan en la confianza mutua y la cooperación. Ambos países comparten el compromiso de estrechar sus vínculos económicos y ampliar la colaboración en sectores clave en favor de sus intereses estratégicos a largo plazo y de sus aspiraciones de crecimiento y prosperidad.