Emiratos condena enérgicamente el intento hutí de atacar varias zonas de Arabia Saudí

ABU DABI, 25 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el intento del grupo hutí de atacar varias zonas del hermano Reino de Arabia Saudí con misiles balísticos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que este ataque constituye una flagrante violación de la soberanía saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El ministerio reafirmó la plena solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas dirigidas a salvaguardar la seguridad y la estabilidad del reino.