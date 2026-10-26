Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores de Brunéi abordan por teléfono las relaciones bilaterales

ABU DABI, 26 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el príncipe Abdul Mateen, ministro de Asuntos Exteriores de Brunéi Darussalam, las relaciones bilaterales y las vías para reforzarlas.

Durante la conversación telefónica, las partes analizaron oportunidades para ampliar la cooperación, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, en beneficio de sus intereses comunes y de la prosperidad de sus pueblos.

También repasaron varios asuntos regionales e internacionales e intercambiaron opiniones sobre ellos.