El presidente emiratí y los vicepresidentes transmiten sus condolencias al rey de Jordania por las víctimas del ataque contra una iglesia en Karak

ABU DABI, 26 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al rey Abdalá II de Jordania por las víctimas de un ataque contra una iglesia en la gobernación de Karak, que causó varios muertos y heridos. Mohamed bin Zayed deseó una pronta recuperación a los heridos.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes de condolencias similares al rey jordano.