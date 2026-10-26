El príncipe heredero de Fuyaira recibe a los embajadores de Mauritania, Georgia y Haití

FUYAIRA, 26 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fuyaira, recibió por separado en su despacho de la Corte del Emir al embajador extraordinario y plenipotenciario de Mauritania en Emiratos Árabes Unidos, Abdallahi Bah Kebd; al embajador de Georgia, George Janjgava; y al embajador de Haití, François Guillaume II.

El príncipe heredero dio la bienvenida a los diplomáticos, que acudieron a saludarle, y les deseó éxito en el desempeño de sus funciones.

Los encuentros también abordaron asuntos de interés común y las vías para reforzar la cooperación y desarrollar las relaciones en diversos ámbitos.

Los embajadores agradecieron la acogida y elogiaron el importante desarrollo que registra el emirato.

A las reuniones asistió Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, director de la Oficina del Príncipe Heredero de Fuyaira.