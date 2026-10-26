Abdullah bin Zayed y el ministro egipcio de Exteriores abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 26 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelatty, abordaron las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación bilateral. Los dos ministros señalaron que la cooperación debe contribuir a los intereses comunes y promover el desarrollo y la prosperidad de ambos pueblos.

Durante una conversación telefónica, también analizaron los últimos acontecimientos y la situación actual en la región.