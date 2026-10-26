Abdullah bin Zayed y el ministro tanzano de Exteriores abordan las relaciones bilaterales y la situación regional e internacional

ABU DABI, 26 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el ministro tanzano de Asuntos Exteriores y Cooperación de África Oriental, Mahmoud Thabit Kombo, abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos.

Durante una conversación telefónica, los dos ministros intercambiaron opiniones sobre los acontecimientos actuales en la región y varios asuntos regionales e internacionales de interés común.