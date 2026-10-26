El liderazgo de Emiratos felicita al presidente brasileño por su reelección

ABU DABI, 26 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, por su reelección para un nuevo mandato.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación a Lula.