El presidente de Paraguay agradece al presidente emiratí la respuesta humanitaria de emergencia

El presidente de Paraguay agradece al presidente emiratí la respuesta humanitaria de emergencia

ABU DABI, 26 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la que abordaron la cooperación bilateral y las oportunidades para reforzar los vínculos en favor de los intereses comunes y las aspiraciones compartidas de desarrollo sostenible y prosperidad.

Peña agradeció a Mohamed bin Zayed la rápida respuesta humanitaria de Emiratos para apoyar a los afectados por las recientes condiciones meteorológicas extremas en Paraguay y reafirmó la solidez de las relaciones entre ambos países.