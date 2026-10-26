El presidente de Paraguay agradece al presidente emiratí la respuesta humanitaria de emergencia

ABU DABI, 26 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la que abordaron la cooperación bilateral y las oportunidades para reforzar los vínculos en favor de los intereses comunes y las aspiraciones compartidas de desarrollo sostenible y prosperidad.

Peña agradeció a Mohamed bin Zayed la rápida respuesta humanitaria de Emiratos para apoyar a los afectados por las recientes condiciones meteorológicas extremas en Paraguay y reafirmó la solidez de las relaciones entre ambos países.