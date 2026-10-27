El príncipe heredero de Abu Dabi llega a Ottawa en visita oficial a Canadá

CANADÁ, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, llegó a Ottawa para iniciar una visita oficial a Canadá.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Macdonald-Cartier de Ottawa, fue recibido por la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

El príncipe heredero viaja acompañado por una delegación de alto nivel integrada por el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y director ejecutivo y consejero delegado del grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber; la ministra de Estado de Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy; el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; el ministro de Inversiones, Mohamed Hassan Alsuwaidi; y el ministro de Estado para Asuntos de Defensa, Mohamed bin Mubarak Fadhel Al Mazrouei.

La delegación también incluye a Sultan bin Saeed Al Mansoori, enviado del ministro emiratí de Asuntos Exteriores para Canadá y presidente de Dubai Chambers; al asesor de Asuntos de Seguridad de la Corte del Príncipe Heredero, Ghanem Sultan Alsuwaidi; al secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero, Saif Saeed Ghobash; a la presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas de la Corte del Príncipe Heredero, Maryam Eid AlMheiri; al embajador emiratí en Canadá, Abdulrahman Ali Almur Al Neyadi; y al director general de Protocolo del Príncipe Heredero, Hamad Salem Al Ketbi.