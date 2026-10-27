El Consejo Nacional Federal emiratí participa en una reunión de presidentes de comisiones parlamentarias de los BRICS

El Consejo Nacional Federal emiratí participa en una reunión de presidentes de comisiones parlamentarias de los BRICS

NUEVA DELHI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la Comisión de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos, participó en una reunión de presidentes de las comisiones de asuntos internacionales de los parlamentos de los países miembros y socios de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi.

Al Nuaimi subrayó la importancia de reforzar la diplomacia parlamentaria para apoyar la cooperación entre los países del grupo y fomentar el entendimiento mutuo, en beneficio de los intereses compartidos de sus Estados y pueblos.

El dirigente emiratí pidió centrarse en las prioridades económicas sobre las que se fundaron los BRICS y unificar los esfuerzos parlamentarios para respaldar la aplicación de las prioridades y los compromisos comunes.

También defendió que el grupo mantenga el foco en sus principios fundacionales y objetivos estratégicos, y que la cooperación se traduzca en iniciativas y resultados concretos que refuercen su eficacia y respondan a las aspiraciones de sus miembros.

Al Nuaimi señaló que los actuales desafíos económicos mundiales exigen priorizar las cuestiones que unen a los países de los BRICS, con especial atención a la cooperación y la integración económicas. Asimismo, abogó por un enfoque constructivo basado en el entendimiento mutuo y la acción conjunta.

El representante emiratí instó además a convertir los compromisos recogidos en la Declaración de Nueva Delhi en medidas concretas y destacó el papel de los parlamentos para apoyar su ejecución mediante sus funciones legislativas y de supervisión.

Por último, pidió a los parlamentarios que impulsen el consenso entre los países del grupo, aprovechen la diplomacia parlamentaria para generar confianza e intercambiar experiencias y buenas prácticas, y traduzcan los acuerdos comunes en resultados tangibles que contribuyan al desarrollo y la prosperidad.