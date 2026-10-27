El Consejo Nacional Federal emiratí participa en una reunión de presidentes de comisiones parlamentarias de los BRICS

NUEVA DELHI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la Comisión de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos, participó en una reunión de presidentes de las comisiones de asuntos internacionales de los parlamentos de los países miembros y socios de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi.

Al Nuaimi subrayó la importancia de reforzar la diplomacia parlamentaria para apoyar la cooperación entre los países del grupo y fomentar el entendimiento mutuo, en beneficio de los intereses compartidos de sus Estados y pueblos.

El dirigente emiratí pidió centrarse en las prioridades económicas sobre las que se fundaron los BRICS y unificar los esfuerzos parlamentarios para respaldar la aplicación de las prioridades y los compromisos comunes.

También defendió que el grupo mantenga el foco en sus principios fundacionales y objetivos estratégicos, y que la cooperación se traduzca en iniciativas y resultados concretos que refuercen su eficacia y respondan a las aspiraciones de sus miembros.

Al Nuaimi señaló que los actuales desafíos económicos mundiales exigen priorizar las cuestiones que unen a los países de los BRICS, con especial atención a la cooperación y la integración económicas. Asimismo, abogó por un enfoque constructivo basado en el entendimiento mutuo y la acción conjunta.

El representante emiratí instó además a convertir los compromisos recogidos en la Declaración de Nueva Delhi en medidas concretas y destacó el papel de los parlamentos para apoyar su ejecución mediante sus funciones legislativas y de supervisión.

Por último, pidió a los parlamentarios que impulsen el consenso entre los países del grupo, aprovechen la diplomacia parlamentaria para generar confianza e intercambiar experiencias y buenas prácticas, y traduzcan los acuerdos comunes en resultados tangibles que contribuyan al desarrollo y la prosperidad.