Abdullah bin Zayed y la ministra letona de Exteriores abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la situación regional e internacional

ABU DABI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con la ministra letona de Asuntos Exteriores, Baiba Braže, las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación conjunta en diversos ámbitos.
Durante la conversación telefónica, las partes también intercambiaron opiniones sobre los acontecimientos actuales en la región y varios asuntos regionales e internacionales de interés común.