Abdullah bin Zayed y la ministra australiana de Exteriores abordan por teléfono el refuerzo de las relaciones bilaterales

ABU DABI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación conjunta en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.
Los dos ministros también intercambiaron opiniones sobre los acontecimientos actuales en la región y diversos asuntos regionales e internacionales de interés común.