Abdullah bin Zayed y el ministro kazajo de Exteriores abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la situación regional e internacional

ABU DABI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el ministro kazajo de Asuntos Exteriores, Mukhtar Tleuberdi, las relaciones bilaterales y las oportunidades para ampliar la cooperación en diversos sectores que respaldan las prioridades de desarrollo de ambos países.

Durante la conversación telefónica, las partes también analizaron los acontecimientos regionales e internacionales actuales, incluida la situación en Oriente Próximo, e intercambiaron opiniones sobre estas cuestiones.