El Fondo Benéfico Saeed bin Zayed Al Nahyan aporta 10.000 kits de invierno a la iniciativa Winter Clothing

ABU DABI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El Fondo Benéfico Saeed bin Zayed Al Nahyan ha aportado 10.000 kits de invierno, con un total de 70.000 prendas de abrigo y suministros de calefacción, a la iniciativa Winter Clothing, lanzada por la Operation Chivalrous Knight 3.

La iniciativa tiene como objetivo apoyar a un millón de beneficiarios en la Franja de Gaza, aliviar el sufrimiento de la población y ayudarla a afrontar las duras condiciones invernales.

El director de Operaciones de Ayuda de Emiratos en el marco de la Operation Chivalrous Knight 3, Hamoud Al Afari, explicó a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) que los kits fueron preparados en la Universidad Mohamed bin Zayed de Humanidades, con una amplia participación de estudiantes y voluntarios de la comunidad antes de su envío a Gaza.

Según Al Afari, esta participación encarna los valores de solidaridad y generosidad y refleja el papel de los jóvenes, las instituciones educativas y las organizaciones humanitarias en el apoyo a las labores de ayuda sobre el terreno.

También señaló que la contribución del fondo a la iniciativa Winter Clothing prolonga la tradición emiratí de asistir a quienes lo necesitan y socorrer a las comunidades afectadas, y reafirma el compromiso del país de atender las necesidades esenciales de la población palestina.

Al Afari indicó que el volumen total de ayuda humanitaria enviada a Gaza supera hasta ahora las 131.000 toneladas, con un valor de 4.160 millones de dólares. Esta cantidad representa el 46% de toda la ayuda suministrada al enclave en el mundo, añadió.