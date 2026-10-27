El presidente emiratí concede la Orden de Zayed II de primera clase a la tripulación de flydubai

ABU DABI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedió la Orden de Zayed II de primera clase a los miembros de la tripulación de flydubai implicados en el incidente ocurrido a bordo de un vuelo en septiembre, en reconocimiento a sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa, entregó las condecoraciones y elogió la actuación y el sentido de la responsabilidad de la tripulación.

Los miembros de la tripulación agradecieron al presidente emiratí la distinción y expresaron su orgullo por recibirla. Afirmaron que el reconocimiento refleja la valoración del presidente por los valores de servicio, entrega y compromiso.

A la ceremonia asistieron el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Caídos; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, de Dubai Airports y de Emirates Airline and Group, además de varios funcionarios.