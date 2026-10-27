El presidente emiratí recibe a la tripulación de flydubai implicada en el incidente de septiembre

ABU DABI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió, en presencia del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, a los miembros de la tripulación de flydubai implicados en el incidente ocurrido a bordo el 30 de septiembre.

Ambos dirigentes elogiaron la valentía y el profesionalismo de la tripulación para garantizar la seguridad de los pasajeros y proteger la aeronave. Asimismo, reafirmaron que la protección de la seguridad de las personas sigue siendo una prioridad para Emiratos.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa; el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, vice primer ministro y ministro de Finanzas; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Saif bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Suroor bin Mohammed Al Nahyan; y el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed para el Bien; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente del Patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque doctor Sultan bin Khalifa Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Caídos; y el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, de Dubai Airports y de Emirates Airline and Group; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; así como de otros jeques, altos funcionarios e invitados.