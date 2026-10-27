Abdullah bin Zayed y el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales abordan los lazos bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países amigos.

Durante la conversación telefónica, las partes también intercambiaron opiniones sobre diversos acontecimientos y asuntos regionales e internacionales y analizaron formas de consolidar la seguridad y la estabilidad a escala regional e internacional.