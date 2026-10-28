El presidente emiratí crea el Día de Zayed, el Padre Fundador, para celebrar el legado del jeque Zayed e inspirar a futuras generaciones

• La nueva celebración nacional anual tendrá lugar el 7 de enero para honrar la vida y el legado del jeque Zayed e inspirar la puesta en práctica de sus valores.

• La primera edición se celebrará el 7 de enero de 2027 y buscará profundizar en el conocimiento de la vida, el liderazgo y los valores del jeque Zayed durante todo el año.





ABU DABI, 28 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha anunciado la creación del Día de Zayed, el Padre Fundador, una nueva celebración nacional anual dedicada a honrar la vida, el legado y los valores del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, Padre Fundador de Emiratos, y a garantizar que sigan inspirando a las generaciones futuras. La iniciativa busca que el legado y los valores del jeque Zayed no solo se recuerden, sino que se integren activamente en la vida de la sociedad emiratí, tanto ahora como en el futuro.

El Día de Zayed, el Padre Fundador, se celebrará cada 7 de enero, y su primera edición tendrá lugar el 7 de enero de 2027. La fecha, 7/1, refleja la visión nacional que definió al jeque Zayed: siete emiratos unidos en una sola nación. También evoca 1971, año de la creación de la Unión.

La jornada constituirá una cita nacional anual para profundizar en el conocimiento de la vida y el liderazgo del jeque Zayed, reflexionar sobre los valores que encarnó y asegurar que estos principios sigan guiando al país y a su población en el futuro.

La celebración servirá de plataforma para que instituciones, comunidades, centros educativos, familias y particulares se acerquen al legado del Padre Fundador mediante iniciativas, experiencias y programas orientados a transformar la reflexión en acción y extender el impacto de la jornada durante todo el año. También buscará reforzar el conocimiento del jeque Zayed y de su influencia duradera entre públicos de todo el mundo, inspirando a personas de todas las edades y procedencias, tanto dentro como fuera de Emiratos.

«El legado del difunto jeque Zayed está profundamente arraigado en la identidad de Emiratos y en los valores que continúan guiando a nuestra nación», afirmó Mohamed bin Zayed. «Su fe en la unidad, en las personas, en la generosidad y en nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras sentó las bases sobre las que se construyó nuestro país y sobre las que continúa avanzando».

«A través del Día de Zayed, el Padre Fundador, celebramos su vida y sus logros al mantener vivos los principios que encarnó y garantizar que las futuras generaciones comprendan su verdadero significado y su vigencia en un mundo cambiante», añadió. «Los valores del jeque Zayed no son solo un legado que preservamos, sino una fuente de orientación que nos inspira a seguir construyendo nuestra nación y a contribuir a un futuro mejor para todos».

La iniciativa pretende que las futuras generaciones experimenten el legado del jeque Zayed como parte de la historia de Emiratos y como una fuente permanente de orientación e inspiración. Los jóvenes tendrán la oportunidad de comprender las decisiones, los principios y los valores que dieron forma al país, y de plantearse cómo aplicarlos en sus propias vidas y contribuir a su futuro.

El Día de Zayed, el Padre Fundador, será inclusivo y accesible para personas de todas las edades, nacionalidades y procedencias. La jornada refleja la convicción del jeque Zayed de que el respeto, la dignidad, el entendimiento y la cooperación son pilares de una sociedad fuerte y próspera, y de un mundo estable y pacífico.

Cada año, la celebración será un punto de referencia para proyectos e iniciativas de educación, cultura, investigación, contenidos, participación comunitaria, eventos e implicación pública. Las actividades se prolongarán más allá del 7 de enero y se desarrollarán durante todo el año.

La elección de una fecha al comienzo del año es deliberada. A medida que escuelas, centros de trabajo e instituciones inician un nuevo ciclo, el 7 de enero ofrecerá a la población de Emiratos una ocasión para reconectar con los valores del jeque Zayed, renovar su compromiso con los principios que encarnó y mantenerlos vivos durante el resto del año.

El Día de Zayed, el Padre Fundador, es una iniciativa de la Oficina del Fundador, encargada de dirigir, orientar y facilitar los proyectos destinados a preservar, enriquecer el conocimiento y fomentar la participación en torno a la vida, el legado y los valores del difunto jeque Zayed. A través de esta jornada y de las iniciativas asociadas durante todo el año, la oficina busca que su legado siga siendo una fuente viva de inspiración y orientación entre generaciones.