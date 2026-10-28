El príncipe heredero de Abu Dabi concluye su visita oficial a Canadá

OTTAWA, Canadá, 28 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, concluyó su visita oficial a Canadá, que refleja el compromiso de ambos países de reforzar las relaciones bilaterales y ampliar su asociación estratégica en ámbitos de interés común.

Khaled bin Mohamed agradeció la cálida acogida y la hospitalidad ofrecidas por Canadá a él y a la delegación que lo acompañaba, y transmitió sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el país y su población.

Durante la visita, el príncipe heredero mantuvo conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre las oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos y respaldar inversiones mutuas en sectores prioritarios.

También asistió a la firma de varios memorandos de entendimiento y acuerdos, además del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Emiratos Árabes Unidos y Canadá, destinados a respaldar las prioridades de desarrollo y económicas de ambos países.