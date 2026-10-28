El príncipe heredero de Abu Dabi y el primer ministro de Canadá presencian la firma del CEPA

OTTAWA, Canadá, 28 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, asistieron a la ceremonia de firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Emiratos Árabes Unidos y Canadá. El acuerdo, firmado durante la visita oficial del príncipe heredero a Canadá, abre una nueva fase de asociación y cooperación económica y establece un marco integrado para reforzar los flujos comerciales y de inversión entre ambos países.

El ministro emiratí de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, firmó el documento en representación de Emiratos, mientras que el ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, lo hizo por Canadá, en presencia de ministros, altos funcionarios y representantes del comercio y las empresas de ambos países.

Khaled bin Mohamed afirmó que la firma del CEPA refleja la solidez de las relaciones bilaterales y el compromiso compartido de seguir impulsándolas. Añadió que Emiratos continúa trabajando con Canadá para construir una asociación económica a largo plazo que facilite el comercio y la inversión y cree nuevas vías de crecimiento e innovación para el sector privado de ambos países.

El príncipe heredero subrayó que el acuerdo apoyará el comercio mutuo, reforzará la inversión y abrirá nuevas oportunidades de cooperación en sectores prioritarios. También contribuirá a diversificar las oportunidades económicas, mejorar la competitividad de las dos economías y servir a sus intereses comunes.

El CEPA establece un marco amplio para reforzar los vínculos económicos bilaterales mediante la reducción o eliminación de aranceles para una amplia gama de bienes, una mayor apertura de los mercados, la simplificación de los procedimientos aduaneros, la facilitación del comercio de servicios y la mejora del entorno de inversión. Una vez concluidos los procedimientos de ratificación y tras su entrada en vigor, el acuerdo también creará nuevas vías de cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países.

La firma se suma al impulso de las relaciones económicas entre Emiratos y Canadá. El comercio bilateral no petrolero alcanzó en 2025 los 5.900 millones de dólares canadienses, unos 4.200 millones de dólares estadounidenses, un 21% más que en 2024 y un 19% más que en 2023.

En el primer semestre de 2026, el comercio bilateral no petrolero rondó los 2.850 millones de dólares canadienses, 2.030 millones de dólares estadounidenses, un incremento del 19% respecto al mismo periodo de 2025.

Canadá es el tercer socio comercial de Emiratos en el continente americano, mientras que Emiratos es el principal socio comercial árabe de Canadá.

El acuerdo refuerza además la asociación económica estratégica entre ambos países y complementa el marco de inversión Emiratos-Canadá, valorado en hasta 70.000 millones de dólares canadienses, 50.000 millones de dólares estadounidenses, anunciado durante la visita de Carney a Emiratos en noviembre de 2025.

Este marco tiene como objetivo acelerar la cooperación bilateral en sectores como la energía limpia, la minería, la inteligencia artificial, la industria agroalimentaria, la aviación, el espacio y las infraestructuras.

Se espera que el acuerdo genere oportunidades significativas para exportadores, inversores y emprendedores de ambos mercados, contribuya a la resiliencia de las cadenas de suministro y refuerce los vínculos comerciales entre América del Norte, Oriente Próximo, África y Asia. El CEPA también ofrecerá a las empresas mayor certidumbre y estabilidad, así como un mejor acceso a dos economías competitivas e impulsadas por la innovación.

El programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral constituye uno de los pilares de la agenda de comercio exterior de Emiratos. Desde su lanzamiento, en septiembre de 2021, ha contribuido a ampliar la red de socios comerciales del país en todo el mundo y refleja su compromiso con un comercio abierto y basado en normas.

Esta apuesta reconoce el papel del comercio en el crecimiento y la diversificación económicos, y abre nuevas vías para que las instituciones y empresas del sector privado se expandan en mercados prometedores.