Media Luna Roja emiratí destina 50 millones de dírhams a ayuda invernal y médica para Gaza

ABU DABI, 28 de octubre de 2026 (WAM) — La Media Luna Roja de Emiratos Árabes Unidos proporcionará ayuda invernal y médica, además de suministros esenciales, por valor de 50 millones de dírhams a la población palestina de la Franja de Gaza.

La asistencia se presta por directrices del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y bajo la supervisión del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la Media Luna Roja emiratí. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Emiratos para mitigar las consecuencias de la crisis humanitaria en Gaza y atender las necesidades básicas de las familias afectadas ante la llegada del invierno, en coordinación con la Operation Chivalrous Knight 3.

La ayuda incluye ropa de invierno, mantas, paquetes de alimentos y tiendas de campaña, además de medicamentos y suministros médicos esenciales. Su objetivo es responder a las necesidades humanitarias urgentes y aliviar el sufrimiento de las familias más afectadas, especialmente niños, mayores y otros grupos vulnerables.

La iniciativa se suma a la larga trayectoria humanitaria y de ayuda de Emiratos en apoyo de la población palestina y refleja su enfoque consolidado para responder a las crisis y proporcionar asistencia esencial a los afectados, contribuyendo a garantizar condiciones de vida dignas en las circunstancias excepcionales que atraviesa Gaza.

Con esta ayuda, la Media Luna Roja emiratí reafirma su compromiso continuado con la población palestina y su determinación de reforzar las operaciones de socorro conforme a las necesidades sobre el terreno y las prioridades humanitarias, en coordinación con las entidades pertinentes bajo la Operation Chivalrous Knight 3, para asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan y alcance el mayor impacto humanitario posible.