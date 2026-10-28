El presidente emiratí y los vicepresidentes transmiten sus condolencias al rey de España por las víctimas del choque de trenes en Toledo

ABU DABI, 28 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al rey Felipe VI de España, a las familias de las víctimas y al pueblo español por el choque entre dos trenes ocurrido en la provincia de Toledo, que causó varios muertos y heridos.

El presidente emiratí también deseó una pronta recuperación a los heridos.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes de condolencias similares al rey Felipe VI, a las familias de las víctimas y al pueblo español.