El Banco Central emiratí mantiene el tipo de interés de referencia en el 3,9%

ABU DABI, 28 de octubre de 2026 (WAM) — El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos ha decidido mantener en el 3,9% el tipo de referencia aplicable a la facilidad de depósito a un día.

La decisión se adopta después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara que mantiene sin cambios el tipo de interés aplicado a los saldos de reserva.

El Banco Central también ha decidido mantener en 50 puntos básicos por encima del tipo de referencia el interés aplicable a los préstamos de liquidez a corto plazo que concede, para todas las facilidades permanentes de crédito.

El tipo de referencia, vinculado al tipo de interés aplicado por la Reserva Federal estadounidense a los saldos de reserva, indica la orientación general de la política monetaria y establece un suelo efectivo para los tipos de interés del mercado monetario a un día en Emiratos.