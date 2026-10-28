Emiratos subraya la importancia de la desescalada y las soluciones diplomáticas en la región

ABU DABI, 28 de octubre de 2026 (WAM) — Ante las delicadas circunstancias que atraviesa la región, Emiratos Árabes Unidos afirmó que el diálogo y el respeto del derecho internacional son esenciales para afrontar las crisis en curso.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí señaló que esta posición refleja el firme compromiso del país con la resolución de las disputas por medios diplomáticos y pacíficos. El ministerio reiteró el llamamiento de Emiratos a actuar con prudencia y buscar soluciones políticas para contener las tensiones, evitar una nueva escalada, preservar la seguridad y la estabilidad regionales y promover el desarrollo y la prosperidad de los pueblos de la región.

También subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos diplomáticos y coordinarse con socios regionales e internacionales para apoyar la resolución de las crisis y reforzar la paz y la estabilidad, en consonancia con las aspiraciones de la población de la región a un futuro más seguro y próspero.