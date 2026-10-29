Emiratos refuerza la lucha contra la delincuencia organizada en la COP13 de Viena

VIENA, 29 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos, representado por el Ministerio del Interior, participó en la decimotercera Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP13 de la UNTOC), celebrada en Viena. El país intervino en los debates sobre la lucha contra el fraude, los delitos medioambientales, la explotación infantil y la violencia contra las mujeres, así como sobre el uso de la inteligencia artificial en las operaciones de seguridad.

El ministerio organizó el acto «De la cooperación a la acción: cómo pueden contribuir los cuerpos policiales, las organizaciones internacionales y los socios del sector privado a combatir el fraude organizado», centrado en reforzar las alianzas de seguridad, agilizar el intercambio de información y mejorar la coordinación en las investigaciones transfronterizas.

Representantes emiratíes participaron también en una sesión liderada por Australia sobre la evolución de las redes de delincuencia organizada dedicadas a la trata de personas con fines de fraude. El encuentro analizó cómo los delincuentes explotan a personas para operar estafas cibernéticas a gran escala.

En materia de delitos medioambientales, el Ministerio del Interior organizó junto con Azerbaiyán la sesión «Ruta Dubái-Bakú-Abu Dabi-Viena: del compromiso global a la acción contra los delitos medioambientales», en la que se destacó la labor de la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima (I2LEC).

Asimismo, responsables emiratíes participaron en sesiones impulsadas por Brasil, Perú y Alemania sobre delitos medioambientales, minería ilegal, deforestación y delincuencia organizada transnacional. Los debates subrayaron la necesidad de estrechar la cooperación internacional y las operaciones conjuntas para proteger los recursos naturales.

En el ámbito de la protección infantil, el ministerio tomó parte en un acto organizado por Vietnam sobre la explotación y los abusos sexuales de menores en internet y el material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial. Durante la sesión presentó la iniciativa «IA para una infancia más segura».

El Ministerio del Interior copresidió además, junto con Chile, Países Bajos y Nigeria, el Grupo de Alto Nivel sobre Amenazas Digitales, Delincuencia Organizada y Violencia contra Mujeres y Niñas. Los debates abordaron el refuerzo de la respuesta frente a la extorsión cibernética y la trata de personas facilitada por la tecnología, la mejora del apoyo a las víctimas y la contribución emiratí a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad.

Al margen de la conferencia, responsables del ministerio mantuvieron reuniones bilaterales con sus homólogos de Colombia, Suecia, Albania, Australia, Irlanda, Indonesia, Serbia, Malasia, Alemania y otros países. Las conversaciones se centraron en reforzar el intercambio de información, las investigaciones conjuntas, la cooperación operativa y los programas de formación para combatir la delincuencia organizada transnacional.