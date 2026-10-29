El gobernante de Ras al Jaima recibe a la embajadora británica

RAS AL JAIMA, 29 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, recibió en su palacio de la Ciudad Saqr bin Mohammed a la embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Emiratos Árabes Unidos, Geraldine MacCaffrey, y a la cónsul general británica en Dubái y los Emiratos del Norte, Gemma Stevenson.

Las diplomáticas realizaron una visita de cortesía con motivo de la asunción de sus nuevos cargos.

El gobernante de Ras al Jaima les deseó éxito en el desempeño de sus funciones y expresó su confianza en que contribuirán a reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

MacCaffrey y Stevenson agradecieron la acogida y la hospitalidad recibidas. Asimismo, destacaron la posición regional e internacional de Emiratos Árabes Unidos y el desarrollo registrado en distintos sectores en el emirato de Ras al Jaima.