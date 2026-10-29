El presidente emiratí invita a su homólogo de Comoras a la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026

ABU DABI, 29 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje escrito a su homólogo de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani, para invitarle a asistir y participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026.

Emiratos Árabes Unidos y Senegal copresidirán la conferencia, que se celebrará en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre de 2026.

Assoumani recibió el mensaje durante una reunión con el embajador emiratí en Comoras, Jumaa Rashed Alromaithi.