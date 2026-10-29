Abdullah bin Zayed y el ministro ecuatoriano de Exteriores abordan el refuerzo de la cooperación bilateral

ABU DABI, 29 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió al ministro de Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Roberto Pesantes.

Durante la reunión, celebrada en Abu Dabi, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales y las vías de cooperación en los ámbitos económico, comercial y de inversión, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre los dos países.

También analizaron asuntos de interés común relacionados con el refuerzo de la cooperación en turismo, cultura, educación y transporte aéreo.

El jeque Abdullah bin Zayed dio la bienvenida a la visita del ministro y destacó los vínculos consolidados entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador.

El ministro emiratí señaló que el Acuerdo de Asociación Económica Integral ha abierto amplias perspectivas para la cooperación y el trabajo conjunto en diversos sectores, con el objetivo de contribuir a la prosperidad compartida de ambos países y sus pueblos.

Las dos partes intercambiaron además puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común.

A la reunión asistió Ibrahim Al Alawi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Perú y embajador no residente en Ecuador.