El presidente emiratí invita a su homólogo de Chad a la Cumbre de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi 2027

YAMENA, 29 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje escrito al presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno, para invitarle a la ceremonia inaugural de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi y a la entrega de los Premios Zayed a la Sostenibilidad.

El mandatario chadiano también ha sido invitado a participar en la Cumbre de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi, que se celebrará los días 12 y 13 de enero de 2027.

Déby Itno recibió el mensaje durante una reunión con el embajador emiratí en Chad, Rashed Saeed Al Shamsi.