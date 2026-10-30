El Brent sube hasta los 116,08 dólares por barril

CAPITALES DEL MUNDO, 30 de octubre de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo subieron este viernes y se encaminan a cerrar octubre con su cuarta subida mensual consecutiva.

Los futuros del Brent para entrega en diciembre avanzaron 1,20 dólares, un 1,04%, hasta los 116,08 dólares por barril a las 03.23 GMT. El contrato de enero, con mayor volumen de negociación, ganó 1,39 dólares, hasta los 112,19 dólares.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 1,37 dólares, un 1,34%, hasta los 103,37 dólares por barril.

Según Reuters, el Brent se encamina a cerrar el mes con una ganancia cercana al 11%, mientras que el WTI apunta a un alza del 14%.