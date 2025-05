Mansour bin Zayed visita la feria ‘Make it in the Emirates 2025’ y reitera el compromiso del liderazgo con el desarrollo industrial

El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, visitó este lunes la feria Make it in the Emirates 2025, celebrada en el Centro ADNEC de Abu Dabi. El evento cuenta con una amplia participación nacional e internacional y reúne a destacados...