Ammar bin Humaid recibe al embajador de Turquía

AJMAN, 6 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, recibió en el Palacio del Gobernante a Lutfullah Göktas, embajador de la República de Turquía en Emiratos Árabes Unidos, con motivo del inicio de su misión diplomática.

El jeque Ammar dio la bienvenida al embajador Göktas y le deseó éxito en su nueva responsabilidad, expresando su esperanza de que su mandato contribuya a fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Turquía en diversos sectores, en beneficio de ambos países y sus pueblos.

Por su parte, el embajador Göktas manifestó su satisfacción por reunirse con el príncipe heredero de Ajman y agradeció la cálida acogida y hospitalidad recibidas.

También elogió el notable progreso y desarrollo alcanzado en Emiratos Árabes Unidos en general, y en particular en el emirato de Ajman, en múltiples ámbitos.

A la reunión asistieron varios altos cargos del emirato.