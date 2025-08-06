Emiratos realiza el 64.º lanzamiento aéreo de ayuda dentro de la operación 'Pájaros de la Bondad' y entrega 45 camiones con alimentos en Gaza

ABU DABI, 6 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos continúa con su misión humanitaria en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

Este miércoles, Emiratos llevó a cabo su 64.º lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria bajo la iniciativa “Pájaros de la Bondad”, que forma parte de la Operación Chivalrous Knight 3. La operación se realizó en cooperación con Jordania y con la participación de Francia, Alemania y Bélgica.

Estas operaciones tienen como objetivo hacer llegar suministros de emergencia a las zonas de difícil acceso por tierra debido a las condiciones actuales sobre el terreno. La ayuda incluye productos alimentarios básicos y suministros humanitarios urgentes.

Con esta operación, la cantidad total de ayuda lanzada por vía aérea supera ya las 3.851 toneladas, destinadas a apoyar a las comunidades palestinas más afectadas y vulnerables en toda la Franja de Gaza.

Además del lanzamiento aéreo, Emiratos envió este miércoles 45 camiones cargados con alimentos a Gaza, como parte de sus esfuerzos continuos por reforzar el apoyo humanitario y atender las necesidades básicas del pueblo palestino.

Emiratos reafirmó su compromiso de trabajar en coordinación con socios regionales e internacionales para garantizar la entrega sostenida de ayuda a quienes la necesitan en Gaza, ya sea por aire, tierra o mar, en consonancia con sus principios humanitarios y su liderazgo mundial en operaciones de socorro y asistencia.