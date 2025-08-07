La selección nacional de jiu-jitsu de Emiratos llega a China para disputar los Juegos Mundiales Chengdu 2025

CHENGDÚ, 7 de agosto de 2025 (WAM) – La selección nacional de jiu-jitsu de Emiratos Árabes Unidos, patrocinada por Mubadala Investment Company, llegó este jueves a China para participar en la edición 2025 de los Juegos Mundiales, que se celebrarán en Chengdú del 7 al 17 de agosto.

El equipo emiratí ya compitió en los Juegos Mundiales de 2017, en Breslavia (Polonia), donde obtuvo dos medallas: una de oro y una de plata. En la edición de 2022, en Birmingham (Estados Unidos), mejoró su registro con cinco preseas: dos de oro, una de plata y dos de bronce.

Los Juegos Mundiales Chengdú 2025 reunirán a cerca de 5.000 atletas de 118 países que competirán en 34 disciplinas, lo que lo convierte en uno de los eventos deportivos internacionales más relevantes.

Mubarak Saleh Al Menhali, director del Departamento Técnico de la Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos, afirmó que el objetivo del equipo es alcanzar un nuevo hito que consolide la posición del país tanto a nivel regional como global. Subrayó que la actual plantilla cuenta con deportistas experimentados, hombres y mujeres, que han mantenido un alto nivel de rendimiento de forma constante.

«Estamos seguros de que nuestros atletas están completamente preparados para el campeonato. Han trabajado intensamente en concentraciones tanto locales como en el extranjero, lo que ha mejorado su preparación física y mental. También han completado sesiones técnicas y de acondicionamiento exigentes para llegar en las mejores condiciones a la competición», señaló Al Menhali.

El excampeón Faisal Al Ketbi, que viaja con el equipo, añadió: «Tenemos buenas opciones de ganar medallas en los Juegos Mundiales, especialmente porque actualmente estamos entre los mejor clasificados. Antes del torneo hicimos una concentración en Brasil, centrada en perfeccionar la técnica y mejorar la forma física. El equipo está listo, la moral es alta y, tras lograr dos oros en la última edición, aspiramos a más este año».

El equipo masculino lo integran Mohammed Al Suwaidi (69 kg), Mehdi Al Awlaki (77 kg) y Saeed Al Kubaisi (85 kg). En la categoría femenina competirán Asma Alhosani (52 kg), Shamsa Al Amri (57 kg) y Shamma Al Kalbani (63 kg).

La selección de Emiratos comenzará su participación el 10 de agosto, fecha de inicio de las competiciones de jiu-jitsu, que se prolongarán hasta el día 12.