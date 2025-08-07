Mohammed bin Rashid se reúne con altos mandos retirados de la Policía de Dubái

DUBÁI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, se reunió con varios altos mandos retirados de la Policía de Dubái que desempeñaron un papel clave en el establecimiento de las bases de seguridad y estabilidad en el emirato.

El encuentro, celebrado en el majlis Al Mudaif, en la Casa de la Unión de Dubái, sirvió para que el jeque Mohammed reconociera que los esfuerzos de estos oficiales contribuyeron a desarrollar un modelo policial que hoy se considera un referente tanto a nivel regional como internacional.

El dirigente expresó su sincero agradecimiento por los servicios prestados, subrayando que el personal de seguridad retirado sigue siendo fundamental para el progreso de Dubái. Elogió su honorable dedicación y el impacto duradero de sus aportaciones a los logros en materia de seguridad del emirato, y recalcó que reconocer esas contribuciones es un deber que la historia sabrá valorar.

En la reunión estuvieron presentes el mayor general Khalil Al Mansouri, el mayor general Abdul Quddus Abdul Razzaq Al Obaidli, el mayor general Abdullah Al Ghaithi, el mayor general Ali Atiq, el mayor general Ali Ghanem y el mayor general Jamal Al Jallaf.

Los altos mandos retirados expresaron su profundo agradecimiento al jeque Mohammed y afirmaron que servir a la nación es un verdadero honor, y que los avances alcanzados se deben en gran medida al apoyo constante de la dirección del país.