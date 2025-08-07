La UAHR rechaza las acusaciones de Puerto Sudán y pide a la comunidad internacional intensificar los esfuerzos para proteger a la población civil y poner fin a la impunidad

ABU DABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – La Unión para los Derechos Humanos (UAHR) ha expresado su profundo pesar e indignación ante el comunicado emitido por la autodenominada “Autoridad de Puerto Sudán” el 4 de agosto de 2025, que contenía acusaciones sin fundamento y afirmaciones infundadas contra Emiratos Árabes Unidos.

En una nota difundida este jueves, la UAHR afirmó que el contenido de dicho comunicado constituye un intento flagrante de engañar a la opinión pública y desviar la atención de violaciones graves y ampliamente documentadas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos —incluidos crímenes de guerra contra civiles—, denunciadas por Naciones Unidas y por la Misión Independiente de Investigación de la ONU sobre Sudán.

La organización recalcó que la repetición de estas acusaciones falsas contra Emiratos —actor clave en los esfuerzos regionales e internacionales para lograr un alto el fuego inmediato y completo en Sudán y para proporcionar ayuda humanitaria a la población sudanesa— no hará sino agravar la crisis y prolongar el sufrimiento humanitario.

En este sentido, recordó que Emiratos ha destinado más de 16.120 millones de dírhams (equivalentes al 4,5% de toda su ayuda exterior) en apoyo a la población sudanesa. Estas contribuciones han alcanzado niveles sin precedentes desde 2023 debido a la intensificación del conflicto.

La UAHR también citó el comunicado de Unicef emitido el 5 de agosto de 2025, que describió la crisis sudanesa como “la mayor crisis humanitaria del mundo, que amenaza la vida de niños y familias”. Ante ello, reafirmó su rechazo absoluto al uso de declaraciones como instrumento para justificar violaciones o eludir responsabilidades jurídicas y morales, en particular la protección de la población civil y el cese de las violaciones sistemáticas que perpetúan los ciclos de violencia y bloquean las perspectivas de una paz sostenible.

La organización subrayó además la importancia de respetar las normas del derecho internacional, que siguen siendo el único marco viable para lograr la paz y la estabilidad en Sudán.

Por último, reiteró su pleno apoyo al comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos y pidió a la comunidad internacional, al sistema de Naciones Unidas y a todas las partes implicadas que intensifiquen los esfuerzos para proteger a la población civil sin discriminación, garantizar una rendición de cuentas seria y efectiva para los responsables de violaciones graves y combatir la impunidad como condición indispensable para la justicia. Instó a actuar colectivamente para poner fin a la crisis sudanesa y satisfacer las aspiraciones del pueblo de Sudán de seguridad, dignidad, desarrollo y una paz justa y global.