Visita oficial de BRIDGE a Seúl refuerza la colaboración mediática y tecnológica entre Emiratos y Corea del Sur antes de la cumbre BRIDGE

SEÚL, Corea del Sur, 7 de agosto de 2025 (WAM) – La delegación de BRIDGE llegó a Seúl, capital de Corea del Sur, en la que fue la tercera escala de su gira asiática, tras visitar Shanghái (China) y Osaka (Japón). El recorrido forma parte de los preparativos para la Cumbre BRIDGE 2025, que se celebrará en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre y reunirá a destacados creadores globales de contenidos mediáticos, culturales y creativos, así como a responsables políticos de todo el mundo.

La delegación estuvo encabezada por Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios de Emiratos y del Consejo de Medios de Emiratos, e integrada por, entre otros, el director general de la Oficina Nacional de Medios, Jamal Al Kaabi. La visita, del 4 al 6 de agosto, incluyó una serie de encuentros con representantes de empresas surcoreanas punteras en medios de comunicación, industrias digitales, tecnología creativa, animación, producción cinematográfica y creación de contenidos.

La delegación se reunió con Kim Tae-kyun, vicealcalde primero de Administración del Gobierno Metropolitano de Seúl, en presencia del embajador emiratí en Corea del Sur, Abdullah Saif Al Nuaimi. Las conversaciones exploraron oportunidades para establecer alianzas a largo plazo que respalden la misión de la Cumbre BRIDGE de reunir a expertos de la industria creativa y mediática global y promover soluciones internacionales de impacto.

El programa incluyó reuniones de alto nivel con representantes de empresas líderes de diversos sectores. En el ámbito del software y la inteligencia artificial, Bruce S. Lee, responsable de Marketing y Relaciones con Inversores en I-ON Communications, explicó la evolución de la gestión de datos no estructurados y el marketing digital en Corea del Sur, ámbitos clave para el debate de BRIDGE sobre narrativas basadas en datos, IA y personalización de contenidos. Por su parte, John JungKyum Kim, abogado sénior de Dentons, abordó los próximos marcos regulatorios surcoreanos en IA y el potencial de una innovación responsable.

En el sector del gaming y el entretenimiento, DK Kim, consejero delegado de Lotte Caliverse, presentó una plataforma inmersiva de entretenimiento y comercio en 3D con la que aspiran a transformar la experiencia global del público a través de entornos virtuales. Choi Jung-min, directora de Crecimiento de SM Entertainment, subrayó el papel del entretenimiento como motor de colaboración interregional en medios y cultura digital. Rancho Lee, cofundador de SimSam Ventures, destacó las oportunidades de inversión y escalado de startups creativas, posicionándose como socio clave de BRIDGE en innovación mediática transfronteriza.

En innovación tecnológica, Jake Lee, consejero delegado de Math-presso, expuso la estrategia de la empresa en educación impulsada por IA, apoyada por inversores globales como Google. Asimismo, Changshin Park, presidente de la Asociación de la Industria de Animación de Corea (KAIA), presentó el sector surcoreano de la animación y su contribución al panorama mediático mundial, así como las posibles sinergias con BRIDGE en economía creativa.

El 6 de agosto, la segunda jornada estuvo marcada por reuniones con líderes jurídicos, de capital riesgo y del ámbito académico. Ross Harman, socio de Lee & Ko, habló sobre el entorno regulatorio surcoreano en medios, tecnología e IA, aportando una visión directa desde su experiencia como asesor de autoridades y empresas tecnológicas. En el ámbito académico, el profesor Gul Hwang, catedrático de Diseño Industrial en la Universidad de Hongik, destacó la importancia del diseño y la sostenibilidad en la era digital.

En el sector mediático, Jeongho Nam, director ejecutivo de Medios de la Fundación de Prensa de Corea (KPF), junto con Sonho Kim, director de Investigación de Medios, y Chaejoon Yoo, responsable del equipo de Apoyo a Medios, abordaron la libertad de prensa, la innovación y el futuro del periodismo en Asia. La participación de KPF garantiza que la voz de Corea del Sur esté presente en los foros de elaboración de políticas mediáticas globales.

Sobre la importancia de estas conversaciones, Abdulla Al Hamed afirmó: «Emiratos refuerza su papel como plataforma global de cooperación mediática, impulsando alianzas con países como Corea del Sur, líder en industrias creativas y medios digitales. La Cumbre BRIDGE encarna esta visión al reunir a líderes mundiales de los medios para explorar oportunidades de inversión y colaboraciones innovadoras en la economía creativa y las industrias digitales».

Añadió que la Cumbre BRIDGE «será un espacio fundamental para que las instituciones mediáticas diseñen estrategias que les permitan adaptarse a un panorama en constante evolución y ofrecer contenidos responsables y de impacto». La participación de entidades surcoreanas «favorecerá el intercambio de conocimientos, la presentación de innovaciones tecnológicas y la exploración de oportunidades de colaboración con instituciones emiratíes».

En el marco de la iniciativa BRIDGE, Emiratos busca consolidarse como actor central en el ecosistema global en rápida transformación de medios, tecnología, entretenimiento e industrias creativas. La Cumbre BRIDGE 2025 en Abu Dabi reunirá a líderes mundiales en medios, IA, tecnología y cultura digital para impulsar oportunidades transformadoras, inversiones y nuevas colaboraciones entre Emiratos, Corea del Sur y la comunidad creativa internacional, con el objetivo de trazar hojas de ruta que redefinan el futuro de los medios, la tecnología y la comunicación a escala global.