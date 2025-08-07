Fatima bint Mubarak aprueba la estructura del Comité Supremo del Programa de Excelencia e Inteligencia Comunitaria Fatima Bint Mubarak

ABU DABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – La jequesa Fatima bint Mubarak, Madre de la Nación, presidenta de la Unión General de Mujeres, del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia y del Patronato Supremo de la Fundación para el Desarrollo de la Familia (FDF), ha aprobado la estructura del Comité Supremo del Programa de Excelencia e Inteligencia Comunitaria Fatima Bint Mubarak en su octava edición, presidido por el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos.

El general de división jeque Mohammed bin Tahnoon Al Nahyan, director general de la Policía de Abu Dabi, ejercerá como vicepresidente.

El comité lo integran también Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios; Sarah Yousef Al Amiri, ministra de Educación; Ali Salem Al Kaabi, presidente del Patronato de la Fundación para el Desarrollo de la Familia; Mugheer Khamis Al Khaili, presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario; Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi; Abdullah Abdulali Al Humaidan, secretario general de la Organización Zayed para Personas con Determinación; Maryam Mohammed Al Rumaithi, directora general de la Fundación para el Desarrollo de la Familia; Ahmed Fadhel Almehairbi, director general interino del Ayuntamiento de Abu Dabi; y Ousha Salem Al Suwaidi, directora de proyectos de la Fundación para el Desarrollo de la Familia, que actuará como miembro y relatora.

La composición del comité refleja el interés de la jequesa Fatima bint Mubarak por impulsar una cultura de excelencia y generar dinamismo en la comunidad, convencida del papel del programa como plataforma para descubrir modelos inspiradores, reconocer a personas con logros excepcionales y contribuir a mejorar la calidad de vida, reforzando la posición de Emiratos como centro mundial de excelencia social e innovación humanitaria.

La jequesa Fatima elogió el respaldo y la visión del presidente de Emiratos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y subrayó que el desarrollo integral y humanitario del país es fruto de la convicción de la dirección de que las personas son el centro de toda estrategia y de que su empoderamiento y capacitación son prioridades esenciales.

Afirmó que el apoyo constante y las directrices del presidente Mohamed bin Zayed fortalecen la cultura de excelencia, entrega y responsabilidad, y seguirán siendo una fuente de inspiración para todas las iniciativas sociales, incluido el Programa de Excelencia e Inteligencia Comunitaria Fatima Bint Mubarak, cuyo objetivo es traducir esa visión en una realidad tangible que contribuya a sociedades más cohesionadas, unidas y estables.

La jequesa alabó la labor de los miembros del comité supremo del programa, destacando su capacidad y experiencia, reflejo del espíritu de liderazgo comunitario responsable. Reiteró la confianza del país en sus ciudadanos y ciudadanas, simbolizada en la composición de este comité diverso e integrador, destinado a reforzar la capacidad del programa para impulsar la excelencia y la inteligencia social, y contribuir a un ecosistema de desarrollo que encarne la visión emiratí de progreso y liderazgo.

Subrayó que el programa sigue expandiéndose en distintos ámbitos y elevando estándares para responder a las aspiraciones de una ciudadanía consciente, innovadora y ambiciosa, fomentando una mayor implicación, con la inteligencia comunitaria como valor añadido para la acción voluntaria y el desarrollo. Además, invierte en el talento nacional para formular soluciones innovadoras a los retos sociales, en línea con la visión de la dirección para construir una sociedad unida y activa.

Enfatizó que el programa refuerza la cultura del reconocimiento y la motivación positiva al destacar modelos inspiradores que representan los más altos ejemplos de entrega y responsabilidad social a nivel mundial. Subrayó que no solo premia a los participantes, sino que contribuye a consolidar un sistema sostenible de valores y prácticas que fortalecen la cohesión nacional y respaldan el proceso de desarrollo en todas las comunidades.

La jequesa Fatima destacó que el programa se ha convertido en una plataforma nacional integral gracias a sus numerosos proyectos que inspiran a personas e instituciones a adoptar las mejores prácticas sociales. Concluyó que la continuidad y evolución de cada edición son prueba de su impacto positivo en la sociedad y de su papel esencial a la hora de fomentar el espíritu de entrega y responsabilidad, impulsando proyectos que contribuyen a materializar la visión emiratí de una sociedad más cohesionada y avanzada.