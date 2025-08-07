Los presidentes de Emiratos y Rusia abordan en Moscú la asociación estratégica bilateral

MOSCÚ, 7 de agosto de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, para tratar el fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambos países, así como cuestiones regionales e internacionales de interés común.

El encuentro tuvo lugar en el Kremlin, en el marco de la visita oficial de Bin Zayed a Rusia. Durante la reunión, ambos dirigentes repasaron los avances en la cooperación emiratí-rusa, especialmente en economía, comercio, inversión, espacio y energía, así como en otros ámbitos que responden a las prioridades de desarrollo de ambos Estados y reflejan su voluntad de reforzar la alianza estratégica.

Bin Zayed subrayó que las relaciones entre Emiratos y Rusia se basan en la confianza y el respeto mutuos, y en un diálogo constructivo con más de 50 años de historia. Reiteró el compromiso emiratí con la construcción de asociaciones eficaces con otros países y con la cooperación internacional para afrontar desafíos globales compartidos, promoviendo la prosperidad y el desarrollo de todos.

Ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales e internacionales, y el presidente emiratí reafirmó la postura firme de su país a favor de reforzar la paz y la estabilidad, así como de impulsar soluciones diplomáticas tanto a escala regional como global. En este sentido, abordaron la importancia de la cumbre Rusia-países árabes, prevista para octubre por iniciativa de Putin, como herramienta para estrechar la relación entre Moscú y el mundo árabe.

Revisaron también la situación en Oriente Próximo, subrayando la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr una paz justa, global y duradera basada en la solución de dos Estados, con el objetivo de promover la estabilidad y la seguridad para todos. Bin Zayed expresó asimismo su agradecimiento a Putin por facilitar la mediación emiratí en el intercambio de más de 4.000 prisioneros entre Rusia y Ucrania, y recalcó la disposición de Emiratos a seguir impulsando este esfuerzo humanitario.

Por su parte, Putin dio la bienvenida al presidente emiratí y valoró sus gestiones en los intercambios de prisioneros. Destacó que Rusia concede gran importancia a sus relaciones con Emiratos y que la cooperación bilateral continúa creciendo, especialmente en los ámbitos económico y de inversión. El mandatario ruso ofreció un almuerzo a Bin Zayed y a su delegación.

A su llegada al Kremlin, el presidente emiratí fue recibido por Putin. Se interpretaron los himnos nacionales de ambos países y Bin Zayed saludó a los altos cargos rusos presentes, mientras Putin hizo lo propio con la delegación emiratí.

En el marco de la visita, ambos países firmaron el Acuerdo de Comercio de Servicios e Inversión (TISIA, por sus siglas en inglés), rubricado por el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, y el ministro de Desarrollo Económico ruso, Maxim Reshetnikov. Este pacto complementa el Acuerdo de Asociación Económica firmado entre Emiratos y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), que agrupa a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, y establece un marco especial de cooperación bilateral en servicios e inversión, incluidos los sectores de tecnología financiera, sanidad, transporte, logística y servicios profesionales, entre otros.

Además, el ministro de Energía e Infraestructuras de Emiratos, Suhail Mohamed Al Mazrouei, y el ministro de Transporte de Rusia, Andrey Nikitin, firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en transporte terrestre.

En las conversaciones participaron, por parte emiratí, el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, asesor presidencial para Investigación Estratégica y Tecnología Avanzada; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, jefe de la Oficina de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; y Mohammed Ahmed Al Jaber, embajador emiratí en Rusia, junto con otros altos cargos.

La delegación rusa estuvo compuesta por ministros y altos funcionarios. Al término de la visita oficial, el presidente emiratí abandonó Moscú escoltado por aviones militares rusos a través del espacio aéreo del país.