El Comité de la ASEAN celebra en Abu Dabi su tercera reunión

ABU DABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – El Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), integrado por los embajadores de los Estados miembros ante Emiratos Árabes Unidos, celebró en Abu Dabi su tercera reunión, en la que mantuvo un encuentro con Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado. La cita forma parte de los esfuerzos en curso para reforzar la cooperación entre Emiratos y el Comité de la ASEAN, tras la incorporación de Emiratos como socio de diálogo sectorial en 2022 y el lanzamiento del Plan de Acción Conjunto para el periodo 2024-2028.

La reunión estuvo presidida por Husin Bagis, embajador de Indonesia en Emiratos, y contó con la participación de los embajadores de Malasia, Brunéi Darussalam, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Al Sayegh dio la bienvenida a los diplomáticos de la ASEAN y destacó los avances en el fortalecimiento de la asociación entre ambas partes, reafirmando el compromiso emiratí con la mejora de la cooperación. Subrayó el papel del comité como plataforma eficaz para reforzar la coordinación y explorar nuevas vías de trabajo conjunto en el marco del plan de acción aprobado. Asimismo, puso de relieve la voluntad de Emiratos de aprovechar el impulso ya existente en los sectores prioritarios.

Durante la sesión, se mantuvo un diálogo constructivo sobre el desarrollo de las relaciones, en el que los embajadores compartieron propuestas para intensificar la colaboración en varios ámbitos clave, como el comercio, la inversión, la lucha contra el cambio climático y la protección medioambiental.