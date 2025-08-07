Emiratos realiza el 65.º lanzamiento aéreo de ayuda en la operación ‘Aves de la Bondad’ y entrega más de 500 toneladas de alimentos a Gaza

ABU DABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos prosigue su misión humanitaria en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

Este jueves llevó a cabo el 65.º lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria dentro de la iniciativa Aves de la Bondad, parte de la Operación Chivalrous Knight 3. La misión se realizó en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania y Bélgica.

Estas operaciones tienen como objetivo hacer llegar suministros de socorro a zonas de difícil acceso por tierra debido a las condiciones actuales sobre el terreno. La ayuda incluye alimentos básicos y material humanitario de emergencia.

Con la operación de hoy, la cantidad total de ayuda lanzada desde el aire supera las 3.862 toneladas, destinadas a comunidades palestinas en las zonas más afectadas y vulnerables de la Franja de Gaza.

Mientras los aviones sobrevolaban la zona, convoyes se desplazaban por tierra. Este jueves, Emiratos entregó 21 camiones cargados con más de 500 toneladas de alimentos a través de los pasos fronterizos, en una acción que refleja la ampliación del alcance del apoyo emiratí a Gaza tanto por vía aérea como terrestre.

Emiratos reafirmó su compromiso de trabajar en coordinación con socios regionales e internacionales para garantizar el suministro continuo de ayuda a quienes la necesitan en Gaza, por aire, tierra y mar, en línea con sus principios humanitarios y su liderazgo mundial en operaciones de socorro y asistencia.