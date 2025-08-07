Mansour bin Zayed se reúne con el embajador de Ucrania al término de su misión diplomática

ABU DABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos, recibió een su despacho de Qasr Al Watan al embajador de Ucrania en Emiratos, Dmytro Senik, con motivo de la finalización de su misión diplomática.

En el encuentro se repasaron las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Ucrania, y se abordaron vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos.

El jeque Mansour expresó su agradecimiento por la labor del embajador durante su mandato y le deseó éxito en sus próximos proyectos.