McNulty, del UAE Team Emirates–XRG, gana la última etapa y se lleva la general del Tour de Polonia

VARSOVIA, 11 de agosto de 2025 (WAM) — El estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates–XRG) firmó una actuación sobresaliente en la contrarreloj individual de 12,5 kilómetros que cerró el Tour de Polonia, conquistando tanto la victoria de etapa como la clasificación general de la 82.ª edición.

Tras una exigente semana de competición en siete etapas, incluida la jornada reina con final en Bukowina Tatrzańska, McNulty afrontó el último día a escasos segundos del líder, Victor Langellotti (INEOS Grenadiers). En el recorrido alrededor de la mina de sal de Wieliczka, el estadounidense paró el crono en 14 minutos y 31 segundos —46 segundos más rápido que Langellotti— y selló el triunfo. El rendimiento constante de todo el equipo durante la semana también se vio recompensado con el primer puesto en la clasificación por escuadras.

El triunfo de McNulty cerró una semana exitosa para el conjunto emiratí, que ayer celebró la victoria final de Isaac Del Toro en la Vuelta a Burgos, en España.

El balance de la temporada para el equipo sigue creciendo: ya suma 72 victorias en lo que va de 2025.