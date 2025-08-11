El emir de Sharjah ordena contratar a 700 ciudadanos antes de que acabe 2025

SHARJAH, 11 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque doctor Sultán bin Mohamed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, ha anunciado que 700 ciudadanos emiratíes serán incorporados a la administración pública del emirato antes de que finalice 2025.

Además, el jeque doctor Sultán bin Mohamed ha aprobado la promoción de 1.523 empleados del Gobierno, que incluirá ascensos y gratificaciones económicas especiales, con un coste anual de 22 millones de dirhams.

Asimismo, 254 empleados que han obtenido nuevas titulaciones —como doctorados, másteres o licenciaturas— verán ajustada su situación laboral, con un gasto asociado de 8.420.803 dirhams. Estos beneficios se aplicarán con efecto retroactivo desde la fecha en que obtuvieron sus nuevos títulos académicos.