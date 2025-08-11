El Emirates NBD supera los 5.000 millones de dirhams en operaciones bursátiles locales sin comisión en su primer año

DUBÁI, 11 de agosto de 2025 (WAM) — Emirates NBD cumple un año desde el lanzamiento de su innovadora iniciativa de negociación sin comisiones para acciones locales a través de su premiada plataforma digital de inversión, disponible en la aplicación ENBD X.

Puesta en marcha el 26 de agosto de 2024, la medida ha ampliado de forma significativa el acceso a los mercados locales, permitiendo a los inversores operar con valores cotizados en Emiratos Árabes Unidos sin pagar comisiones.

El impacto ha sido notable:

Más de 300.000 operaciones sin comisión en la Bolsa de Dubái (DFM), el Mercado de Valores de Abu Dabi (ADX) y Nasdaq Dubái.

Un volumen total de negociación de 5.000 millones de dirhams, reflejo de la fuerte confianza y participación de los inversores.

Acceso a más de 150 valores cotizados en el país a través de ENBD X.

El banco sigue mejorando su aplicación de banca móvil ENBD X, que integra servicios bancarios, de inversión y asesoría en una experiencia unificada. La plataforma permite invertir en tiempo real en la DFM, el ADX y Nasdaq Dubái, con alertas de precio personalizables para ayudar a los inversores a seguir el mercado y reaccionar con rapidez. El alta es totalmente digital e inmediata.

Además de impulsar el crecimiento económico nacional, la iniciativa está alineada con la estrategia “We the UAE 2031”, que busca ampliar la inclusión financiera y profundizar en el desarrollo del mercado de capitales. Emirates NBD refuerza así la posición del país como centro innovador de inversión.

Con esta propuesta, ENBD X democratiza la creación de riqueza al eliminar barreras de entrada y permitir que inversores noveles, jóvenes profesionales y ahorradores participen en el futuro financiero de los Emiratos.

Marwan Hadi, director del grupo de Banca Minorista y Gestión Patrimonial de Emirates NBD, afirmó:

“Nos complace ver la excelente acogida que ha tenido la iniciativa de negociación sin comisiones que lanzamos en nuestras plataformas digitales, accesibles a través de ENBD X. Un año después, nuestros clientes han apostado por la inversión con propósito en acciones locales. Como banco nacional líder, nos enorgullece transformar la forma de invertir, ofreciendo una plataforma inclusiva, accesible, transparente y asequible, al tiempo que apoyamos a las empresas locales. Esto ha contribuido de forma significativa al crecimiento a largo plazo de la economía de los Emiratos, en línea con la visión de nuestro liderazgo”.

El año pasado, Emirates NBD anunció también el lanzamiento de bonos fraccionados en la plataforma ENBD X, un paso más en su objetivo de ampliar el acceso a los mercados financieros.