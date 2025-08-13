Mansur bin Zayed emite decreto para crear la Fiscalía Laboral de Abu Dabi

ABU DABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – En su calidad de presidente del Departamento Judicial de Abu Dabi, el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, ha emitido un decreto para crear la Fiscalía Laboral de Abu Dabi, que se encargará de la investigación y tramitación de casos relacionados con trabajadores y empleados domésticos.

La medida forma parte de los esfuerzos del Departamento Judicial de Abu Dabi por desarrollar y ampliar el alcance de las fiscalías especializadas, debido a su papel clave a la hora de garantizar procedimientos judiciales rápidos y eficientes, así como de ofrecer una justicia plena y precisa en sectores estratégicos, teniendo en cuenta la naturaleza de cada área. El objetivo es reforzar el sistema judicial del emirato y proteger los derechos de todas las partes, de acuerdo con los más altos estándares de transparencia y justicia.

Según el decreto, la jurisdicción de la Fiscalía Laboral de Abu Dabi abarca los delitos recogidos en la Ley Federal nº 33 de 2021, relativa a la regulación de las relaciones laborales, y en la Ley Federal nº 9 de 2022, sobre empleados domésticos, dentro del ámbito geográfico de Abu Dabi.

La nueva fiscalía estará compuesta por un miembro del Ministerio Público con rango mínimo de fiscal jefe, asistido por un número suficiente de fiscales y personal especializado.