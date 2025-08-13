EAU realiza el 70.º lanzamiento aéreo de ayuda sobre la Franja de Gaza

GAZA, 13 de agosto de 2025 (WAM) – Los Emiratos Árabes Unidos continúan prestando apoyo humanitario al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Este miércoles llevaron a cabo su 70.º lanzamiento aéreo de ayuda en el marco de la Operación Pájaros de la Bondad, parte de la Operación Caballero Noble 3, en cooperación con el Reino Hachemí de Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Bélgica y Francia.

El envío incluía cantidades de suministros alimentarios esenciales, preparados con el apoyo de instituciones y entidades benéficas radicadas en los EAU, para cubrir las necesidades de la población ante las difíciles condiciones humanitarias que atraviesa la Franja.

Con esta operación, el volumen total de ayuda entregada por vía aérea supera ya las 3.940 toneladas de diversos artículos de socorro, incluidos alimentos y suministros básicos, lo que subraya el firme compromiso de los Emiratos Árabes Unidos de apoyar al pueblo palestino y reforzar su capacidad de resistencia.

Estas iniciativas reflejan el papel protagonista de los EAU en la labor humanitaria internacional, movilizando esfuerzos regionales y globales y promoviendo un enfoque solidario para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas en zonas de crisis.