Etihad Airways supera los 20 millones de pasajeros en 12 meses por primera vez

ABU DABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – Etihad Airways, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, ha publicado sus estadísticas de tráfico correspondientes a julio de 2025, registrando un crecimiento sostenido en el volumen de pasajeros y en la expansión de su red.

En julio, la compañía transportó 2 millones de pasajeros, un 19% más que en julio de 2024, cuando voló con 1,7 millones de clientes. El factor de ocupación alcanzó el 90%, frente al 89% del mismo mes del año anterior, lo que refleja la fuerte demanda y una gestión eficiente de la capacidad.

La flota operativa de Etihad cuenta ahora con 111 aeronaves, que dan servicio a una red de 81 destinos de pasajeros, frente a los 76 del año anterior. Estas cifras ponen de relieve la inversión constante de la aerolínea en la ampliación de flota y el desarrollo de rutas.

En lo que va de año, Etihad ha transportado 12,2 millones de pasajeros, un 17% más que en el mismo periodo de 2024. El factor de ocupación medio en 2025 es del 88%, frente al 86% del año pasado.

El total acumulado en los últimos 12 meses se sitúa en 20,3 millones de pasajeros, consolidando así la posición de la compañía entre las aerolíneas de más rápido crecimiento de la región.

Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways, afirmó: “Seguimos observando un fuerte impulso en nuestro rendimiento, con un incremento interanual del 19% en el número de pasajeros en julio. Nuestro total de los últimos 12 meses ha superado por primera vez en nuestra historia los 20 millones, lo que refleja la confianza que los clientes depositan en nuestro servicio y la fortaleza de nuestra red”.

Añadió: “La expansión de la flota continúa, con la llegada destacada de nuestro primer A321LR. Julio fue un mes récord, con la incorporación de cinco nuevos aviones, entre ellos dos Boeing 787, un Airbus A350-1000, un A320 y el primer A321LR. Estas incorporaciones demuestran nuestro compromiso con el crecimiento y el aumento de capacidad en nuestra red global”.