ACTUALIZACIÓN: El equipo de rescate de EAU y autoridades albanesas coordinan esfuerzos conjuntos

TIRANA, 13 de agosto de 2025 (WAM) – El equipo de rescate de los Emiratos Árabes Unidos ha mantenido una reunión de coordinación con varios responsables albaneses para reforzar la cooperación en las operaciones de extinción de incendios en distintos puntos de Albania.

Los integrantes del equipo emiratí llegaron el pasado lunes a Albania, en cumplimiento de las directrices del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, para apoyar las labores de sofocar los incendios forestales. El encuentro concluyó con el compromiso del equipo de rescate de EAU de ofrecer pleno respaldo a la parte albanesa en su misión de salvar vidas y proteger bienes.

Hasta la fecha, el equipo ha realizado ocho salidas aéreas sobre las zonas afectadas por el fuego en Gramsh y alrededores, efectuando 211 descargas con más de 400.000 kilos de agua, en una operación humanitaria en apoyo al pueblo albanés.

Por su parte, varios funcionarios albaneses expresaron durante la reunión su agradecimiento a los Emiratos Árabes Unidos y a la sabia dirección del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed, por acompañar a la República de Albania en la actual situación. También elogiaron la alta profesionalidad del equipo de rescate emiratí y el impacto significativo de su labor en la rapidez de la misión.